Procon-AM apreende quase 60 quilos de alimentos em supermercado na zona oeste de Manaus

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu nesta sexta-feira (12/02), quase 60 quilos de alimentos fora da validade ou com embalagens violadas. A ação ocorreu em um supermercado na Avenida Padre Agostinho Caballero, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

Dos itens apreendidos, a maioria (34,52 quilos) foi de frango, recolhido após a equipe do Procon-AM constatar que as condições de armazenamento eram inadequadas. Os fiscais também retiraram carnes vermelhas, enlatados, feijão e leite em pó, além de seis garrafas e uma lata de refrigerante. No total, foram apreendidos 59,32 quilos de produtos.

O estabelecimento foi autuado e os itens descartados. “Nossa agenda de fiscalizações segue em paralelo com o trabalho que temos feito nas últimas semanas, de verificar o cumprimento do decreto governamental que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais. Continuamos atendendo às denúncias da população; e este estabelecimento era alvo de muitas marcações em nossas redes sociais, com relatos de venda de produtos fora da validade. Isso é muito grave, porque põe em risco a saúde do consumidor”, ressalta o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.