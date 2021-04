Procon-AM notifica 29 postos de gasolina em Iranduba, Itapiranga e Silves

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou 29 postos de gasolina nos municípios de Iranduba, Itapiranga e Silves, na segunda e terça-feira (05 e 06/04). Os estabelecimentos devem entregar resposta ao órgão em um prazo de dez dias corridos.

Cada posto recebeu duas notificações – ou seja, foram 58 pedidos de esclarecimentos, no total. O Procon-AM solicita respostas sobre:

> O preço de compra e venda de combustíveis nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021;

> O valor de compra dos combustíveis após a expedição do decreto 10.638/21, que dispõe sobre a divulgação ao consumidor dos preços real, promocional e de desconto do produto;

> Dados sobre a forma de recolhimento dos tributos incidentes.

Dos 29 postos notificados, 22 foram em Iranduba, cinco em Itapiranga e dois em Silves. Em fevereiro e março deste ano, o Procon-AM já havia realizado a mesma ação com postos da capital – as respostas estão sob análise.

“Estamos dando atenção máxima à questão do preço dos combustíveis. Todos estão sendo notificados para que apresentem o panorama em relação a esses valores. Estamos com uma agenda de fiscalização para atender o interior, conforme determinou o governador Wilson Lima”, frisa o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Além dessa ação, o Procon-AM também visita outros municípios do Estado, junto à comitiva da Operação Enchente 2021, na Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e Pesquisa (UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), levando serviços de cidadania e ações emergenciais em municípios afetados pela cheia dos rios.

*Com informação da Assessoria de Imprensa