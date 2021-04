Procon autua agência bancária e notifica 15 postos de combustíveis em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) autuou uma agência bancária do Bradesco em Parintins, município a 369 Km de Manaus, por descumprimento da Lei das Filas, além de notificar 15 postos de combustíveis, com pedidos de informações sobre os preços praticados nos últimos meses. As ações ocorreram nesta segunda-feira (26/04).

Segundo os fiscais do órgão, foi constatado que a agência não entregava as senhas aos clientes no ato da chegada – não registrando, assim, o tempo de espera para atendimento.

Postos – Além da fiscalização a agências bancárias, a equipe do Procon-AM também notificou 15 postos de combustíveis, com pedidos de informações sobre os preços praticados nos últimos meses. “Conforme determinação do governador Wilson Lima, estamos focando no interior do Amazonas, em pautas com mais denúncias pela população, como preço da gasolina, gás e cesta básica, além de filas de bancos”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

*Com informação da Assessoria de Imprensa