Procon fiscaliza lojas em shopping no dia da Black Friday

Hoje (25/11) é comemorada a Black Friday no mundo. E o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realiza blitz em Shopping na capital para fiscalizar as promoções e garantir o direito do consumidor, juntamente com representantes das Comissões de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, acompanhou a blitz no Shopping localizado na área centro-sul de Manaus, para fiscalizar as promoções anunciadas por lojistas que aderiram à campanha da Black Friday. Matheus Torres representou a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, e Jerlison Portilho representou a da Câmara Municipal.

“Não há obrigatoriedade por parte dos lojistas em participar da campanha da Black Friday, porém, o estabelecimento que participa, deve cumprir com o que oferece. Estamos fiscalizando as placas e etiquetas, para que o consumidor tenha de fato seus direitos garantidos”, explica Fraxe.

O Procon-AM fiscalizou possíveis infrações às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, com o fim de coibir práticas de propaganda enganosa e a chamada “maquiagem de preços”, conhecida como “metade do dobro”. Esta é uma prática abusiva, recorrente nesta época do ano, que ocorre quando os comerciantes elevam o valor dos itens na véspera da Black Friday.

“A Black Friday movimenta grande número de consumidores em busca de ofertas. Para evitar qualquer tipo de inconveniente, estamos nas ruas para estar mais próximo do consumidor e trazer mais segurança em suas compras”, destaca Fraxe.

O consumidor, que desconfiar de possíveis irregularidades, pode registrar sua reclamação na sede do Procon-AM, localizada na avenida André Araújo, nº 1.500, Aleixo. De segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Ou entrar em contato pelo telefone (92) 3215-4009, por e-mail – [email protected] – e também através das redes sociais, no instagram.com/procon_amazonas ou facebook.com/ProconAmazonas.