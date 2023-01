Servidores do Procon-AM participam de treinamento de novos medidores de energia elétrica

Redação AM POST

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), participa nesta quarta-feira (11/01), de treinamento que visa apresentar o sistema de Medição Inteligente – SMC, em fase de implantação por parte da concessionária de energia elétrica. As equipes de atendimento e fiscalização serão divididas em dois turnos, sendo um pela manhã e outro pela tarde.

Continua depois da Publicidade

O objetivo do treinamento é aprimorar o atendimento prestado aos consumidores que procuram o órgão para resolver seus problemas de consumo de energia elétrica, diminuindo o tempo de resposta para a população, além de capacitar a equipe de fiscalização sobre o novo equipamento.

De acordo com o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, a intenção é obter mais efetividade na solução dos conflitos decorrentes das relações consumeristas e, se possível, solucionar o problema do consumidor já no primeiro atendimento.

“Estamos trocando informações e consolidando canais institucionais de diálogo entre nossos servidores e fornecedores, especialmente os que são mais demandados no balcão de atendimento do Procon-AM. Queremos atender da melhor forma possível as demandas trazidas pela população, fornecendo informações mais precisas e de melhor qualidade, para resolver os problemas dos consumidores de forma mais rápida e eficaz”, explica.

Continua depois da Publicidade

Conforme Jalil, a agenda de treinamento resulta de diversas dúvidas da população junto ao Procon-AM através dos canais de comunicação e denúncias do órgão.

“Buscamos a solução imediata dos conflitos, reservando para outras instâncias do Procon-AM apenas as questões impossíveis de serem resolvidas no primeiro atendimento prestado ao consumidor pelo fornecedor”, salienta.

Continua depois da Publicidade

Os questionamentos e denúncias da população amazonense, fez com que o Procon-AM buscasse o diálogo com a concessionária de energia para solicitar um treinamento para entender o funcionamento dos novos medidores ainda em fase de implementação. O objetivo é melhor orientar os consumidores tanto no atendimento quanto na fiscalização do aparelho, em caso de qualquer denúncia formalizada junto ao órgão após a instalação dos equipamentos nas residências dos amazonenses.

O compromisso com transparência, respeito ao consumidor e melhoria na prestação do serviço de energia elétrica no estado do Amazonas faz com que esse treinamento seja realizado com a participação do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Continua depois da Publicidade

Canais de comunicação e Denúncias

O Procon-AM informa aos consumidores os contatos para reclamações e denúncias. Entrar em contato por meio do telefone (92) 3215-4009 / 0800 092 1512 ou por e-mail – [email protected] ou comparecer ao Procon-AM, localizado na avenida André Araújo, 1500 – Aleixo.