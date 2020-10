Casal suspeito de matar grávida e jogar em igarapé de Manaus é procurado pela polícia

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita ajuda da população para localizar o casal Adria Polyanne Aragão dos Santos, 26, e Roberto Marinho Brito, 26, procurados pela autoria do feminicídio de Miriam Moraes da Cruz, que tinha 21 anos e estava grávida de quatro meses. A vítima foi encontrada morta, com várias facadas, no dia 16 de janeiro deste ano em um igarapé no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Conforme a autoridade policial, Roberto é companheiro de Adria, porém possuía um relacionamento extraconjugal com Miriam, que chegou a engravidar dele. Entretanto, ele não aceitava a gravidez e, então, arquitetou a morte dela. Charles informou que existe a possibilidade da participação de Adria no delito, pois ela já havia ameaçado Miriam várias vezes.

“Após a vítima ser morta a facadas e ter o corpo abandonado em um igarapé daquele bairro. Roberto e Adria se evadiram do local e estão foragidos da Justiça. Solicitamos a ordem judicial em nome deles e os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Central de Inquéritos Policiais”, disse Araújo.

Disque-Denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização do casal deve entrar em contato com a DEHS pelos números (92) 3636-2874 e 98421-5336 (WhatsApp) ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

* Com informações da Assessoria de Imprensa