Dupla responsável por assalto em restaurante é procurada pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de dois homens, até o momento não identificados, responsáveis por praticar um assalto, nesta terça-feira (23/03), por volta das 21h, em um restaurante no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, os indivíduos entraram no restaurante armados e anunciaram o assalto. Dois clientes, um homem e uma mulher, que estavam sentados à mesa tiveram seus pertences roubados por um dos homens, enquanto o outro os ameaçava.

Ainda de acordo com a autoridade policial, é possível observar pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento a abordagem de outras duas vítimas, sendo um homem que saía do banheiro no momento do crime e um funcionário da cozinha do local. Três celulares e um valor de R$ 500 foram subtraídos pelos autores do crime.

“Tomamos conhecimento da prática criminosa e iniciamos as investigações. Observamos as câmeras de segurança, e constatamos que um dos suspeitos vestia uma camisa de mangas de cores vermelha e azul, além de um short preto e uma máscara de proteção. O segundo indivíduo usava uma camisa azul e bermuda amarela. Estamos divulgando as imagens deles para que sejam identificados”, explicou o delegado Marcos Arruda.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização dos indivíduos pode entrar em contato pelo número (92) 98476-0984, o Disque-Denúncia do 1º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.

* Com informações da assessoria de imprensa