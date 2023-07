A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga a imagem de Lycaro Gabriel da Costa Barcelos, 21, e outro indivíduo, ainda não identificado, que utilizam um veículo para cometer diversos arrastões em bairros da zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da unidade policial, em um dos crimes, ocorrido em abril deste ano, no bairro Nova Cidade, Lycaro acompanhado do seu comparsa, que ainda não foi identificado, roubaram dois aparelhos celulares de transeuntes. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eles utilizaram o carro para cometer os arrastões, e saiam roubando os pedestres em diversos bairros da zona norte da cidade. Pedimos a colaboração de todos na divulgação das imagens”, contou o delegado.

Lycaro já tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Inclusive, possui mandado de prisão decretado pela Justiça.

Denúncias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem tiver informações acerca da localização Lycaro e do outro indivíduo, deve entrar em contato pelo número (92) 98503-8913, disque-denúncia do 15º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu delegado Cícero Túlio.

Veja também: PF faz buscas na casa de acusados de hostilizar Alexandre de Moraes. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanha nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

Redação AM POST