Dupla suspeita de matar homem com ajuda de líder criminoso é procurada no AM

Alessandro Moraes Bruno, 34, e Melquisedeque de Carvalho Neves, 42, chamado de “Melqui”, estão sendo procurados suspeitos de envolvimento na morte de Sérgio Murilo Costa Freire, 21, ocorrido no dia 15 de julho deste ano, no município de Itapiranga (a 227 quilômetros da capital).

Segundo as informações, na ocasião, os suspeitos torturaram e mataram a vítima com a ajuda de Marcelo da Silva, 25, conhecido como “Papagaio”, integrante de um grupo criminoso e apontado como líder do tribunal do crime no município.

As informações sobre o crime não foram informadas pela polícia. Marcelo foi preso neste sábado (16), agora, os agentes seguem à procura dos dois suspeitos envolvidos na ação.

Quem tiver informações da localização dos indivíduos, deve entrar em contato pelo número pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

