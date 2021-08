Dupla suspeita de matar homem mutilado é procurada pela polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de Diego Rodrigues Lima, conhecido como “Diego Doido”, e Jimmy da Silva e Silva, chamado de “Dimas”, investigados pelo envolvimento no homicídio de Iglisson Lorran Santos da Silva, que tinha 19 anos. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro deste ano, por volta das 17h, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da DEHS, a vítima desapareceu no dia 11 de fevereiro, ocasião em que informou que iria até a casa de uma mulher conhecida como Luciana Castro. No dia seguinte, Iglisson foi encontrado morto dentro de uma mala com sinais de agressão física e mutilação.

“Iniciamos as investigações e identificamos quatro pessoas envolvidas no crime. Sendo que duas delas já foram presas pelas equipes da DEHS; Luciana de Castro Santos, presa no dia 31 de maio, e Dorgival Filemon de Almeida Matos, conhecido como “Filé”, no dia 4 de junho. Agora pedimos a colaboração da população caso tenham informações sobre o paradeiro de Diego e Jimmy”, explicou Charles.

Disque-denúncia – O titular da DEHS solicita a quem tiver informações acerca da localização dos infratores que entre em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

