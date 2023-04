Falso fiscal da Receita Federal é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga a imagem de um indivíduo, ainda não identificado, suspeito de se apresentar como auditor da Receita Federal do Brasil (RFB), em uma empresa do bairro Mauazinho, zona leste de Manaus. O crime ocorreu no dia 1° de março deste ano.

De acordo com o delegado Márcio André, titular da unidade policial, por volta de meio-dia daquela data, o indivíduo se dirigiu à empresa e, lá estando, se apresentou como auditor da Receita Federal, deixando, na ocasião, um termo de diligência fiscal/solicitação de documentos com a promessa de retornar em data futura para a realização de auditoria contábil, o que não se verificou.

“Ocorre que fora constatado que esse indivíduo se identificava no momento com o nome de um auditor da Receita Federal já falecido em janeiro de 2021 e que o documento apresentado é inautêntico, confeccionado para enganar terceiros”, disse.

Qualquer informação a respeito da identificação desse indivíduo pode ser repassada por meio dos números (92) 3667-7629 e 99442-2336, disque-denúncia do 29º DIP, ou, ainda, por meio do 181, da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai). “A identidade do informante será preservada”, informou o delegado.