Homem é procurado após atirar contra viatura policial em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ajuda da população na divulgação da imagem de Francisco Celso Souza da Silva, procurado por efetuar disparos de arma de fogo contra uma viatura policial, durante diligências realizadas na última quarta-feira (14/10), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

Conforme o delegado Denis Pinho, titular do 10° DIP, na ocasião do delito, as equipes cumpriam diligências naquela área da cidade quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo, que atingiram a viatura policial. Após as investigações, os policiais conseguiram identificar Francisco como autor do delito.

Continua depois da Publicidade

“Na tarde de segunda-feira (19/10), nós nos deslocamos ao endereço dele, na rua Monte Serrat, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, para cumprirmos a ordem judicial. Porém, ele conseguiu se evadir, deixando para trás uma balança de precisão e porções de entorpecentes”, informou ele.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Francisco deve entrar em contato com o número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do informante será assegurado.

* Com informações da Assessoria de Imprensa