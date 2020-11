Homem é procurado pela polícia por envolvido em homicídio no bairro Alvorada

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), representada pela delegada Marília Campello, diretora do Núcleo de Feminicídio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Elder Ribeiro, apontado como autor do homicídio de Franyerlis Pastora Escobar, que tinha 25 anos. O crime ocorreu na madrugada de domingo (1°/11), por volta das 5h, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

“Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, na madrugada de domingo, para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Alvorada. Na ocasião, o principal suspeito era o marido da vítima, que apresentava lesão corporal, e que, segundo ele, teria sido agredido por populares. Ele foi conduzido à Especializada, onde passou por oitiva e exames, e posteriormente, foi liberado”, ressaltou a delegada.

De acordo com Marília Campello, as investigações sobre o caso apontam que Elder, morador do bairro Alvorada, desferiu dois golpes de faca em Franyerlis, após possível latrocínio. O suspeito está foragido desde a madrugada do crime.

Disque-denúncia – Quem tiver informações sobre a localização de Elder Ribeiro, que está na imagem, pode entrar em contato com a DEHS pelo número (92) 3636-2874 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes,” reforçou a delegada.

* Com informações da Assessoria de Imprensa