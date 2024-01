Homem é procurado por manter família refém em Fonte Boa no Amazonas

Notícias do Amazonas – José Rodrigues Coelho é considerado foragido da Justiça e é procurada pela Polícia Civil do Amazonas. Ele é acusado de manter a esposa, juntamente com seus três filhos, em cárcere privado na comunidade Barreirinha de Cima, zona rural de Fonte Boa no Amazonas.

As vítimas foram resgatadas durante ação que contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e agentes da Prefeitura Municipal.

Conforme o delegado Elton Vieira, titular da 55ª DIP, na sexta-feira (26/01), a equipe policial recebeu denúncias anônimas, com fotos e vídeos sobre um possível caso de violência doméstica familiar e cárcere privado em uma comunidade rural do município.

Os policiais analisaram as imagens e estas mostravam a vítima com várias lesões pelo corpo, extremamente debilitada, sendo exposta em um vídeo feito pelo agressor.

“De imediato, iniciamos as diligências e identificamos Josué Rodrigues Coelho, 31, como autor das agressões. Solicitamos o apoio da Polícia Militar e agentes da Prefeitura Municipal e nos deslocamos até a comunidade para resgatar a mulher e as crianças”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, ao chegarem a casa, o infrator havia fugido e levado a mulher e as crianças para uma área de mata. As equipes realizaram várias incursões e resolveram pernoitar no local.

“Na manhã de domingo, conseguimos localizar as vítimas. Diante disso, após várias tentativas de localizar o suspeito, retornamos à sede do município, a fim de resguardar a integridade da mulher e das crianças”, salientou Elton Vieira.

Conduzida à 55ª DIP, a vítima foi ouvida, passou por exame de corpo de delito e, em seguida, foi levada até a residência que indicou para ficar abrigada com os filhos.

Procurado

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Josué Rodrigues Coelho, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

De acordo com Vieira, diante de todos os fatos levantados e depoimento da vítima, o suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, com parecer favorável do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

“Contamos com a colaboração da população para que possamos localizar o paradeiro de Josué”, afirmou.

*Com informações da assessoria