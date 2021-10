Homem é procurado por roubar câmera de segurança em residência de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de um indivíduo, ainda não identificado, procurado pelo crime de furto qualificado. O homem furtou uma câmera de segurança de uma casa localizada na rua Valentim Normando, bairro Planalto, zona centro-oeste da capital, no dia 30 de setembro deste ano, por volta das 23h16.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, na ocasião do delito, o infrator pulou por cima do muro da residência da vítima, furtou o objeto e fugiu.

“Solicito a colaboração da população na divulgação dessas imagens, para que possamos identificar os autores deste fato e elucidar o caso. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades”, disse Arruda.

Disque-denúncia – O delegado pede a quem tiver informações acerca da localização do infrator, que entre em contato pelo número (92) 98476-0984, o disque-denúncia do 1º DIP. “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

