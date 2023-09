Polícia divulga imagem de motorista de app foragido por estuprar passageiras em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (29), a imagem do motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva, 36, investigado por crimes praticados contra passageira durante corridas via aplicativo de mobilidade urbana, em Manaus. Ele é considerado foragido da Justiça.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 15° DIP, a vítima, de 25 anos, informou que na madrugada do dia 17 de setembro, por volta das 4h, solicitou uma corrida do bairro Adrianópolis, Zona Centro-sul, para o bairro Nova Cidade, zona norte.

Durante o trajeto, o indivíduo desviou a rota para uma rua escura, pegou uma faca, a ameaçou e tentou abusar sexualmente dela, que conseguiu fugir.

Após a mulher relatar o fato e postar a foto do autor em uma rede social, outras vítimas reconheceram o infrator, e registraram BO contra ele.

As investigações iniciaram e foi possível identificar o motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva. O mandado de prisão foi representado à Justiça, e a ordem judicial foi decretada pelo Poder Judiciário.

Denúncias sobre a localização de Marcelo Gustavo, devem ser repassadaa aos números (92) 99294-7323, disque-denúncia do 15° DIP; (92) 99361-6172, do 19° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.

*Com informações da assessoria