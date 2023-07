Polícia procurado castigadores do ‘tribunal do crime’ que mataram homem a pauladas no AM

Alessandro Moraes Bruno, 34; Marcelo da Silva, 25, conhecido como “Papagaio”; e Melquisedeque de Carvalho Neves, 42, chamado de “Melqui”, estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas suspeitos de terem matado no último sábado (15) Sérgio Murilo da Costa Freire a pauladas em um “tribunal do crime” no município de Itapiranga (distante 339 km de Manaus).

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, Sérgio foi agredido pelos suspeitos até a morte com diversas pauladas após ser pego pelo “tribunal do crime”. Alessandro, Marcelo e Melquisedeque possuem envolvimento com o tráfico de drogas em Itapiranga.

Quem tiver informações da localização dos indivíduos, deve entrar em contato pelo número pelo 181, da SSP-AM. “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

Operação Lei Maior

Foi deflagrada no município nesta semana a Operação Lei Maior onde foram cumpridos dois mandados de prisão e um dos alvos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma.

O nome da operação faz referência a Constituição Federal que estabelece que todos tem direito a um julgamento justo e ampla defesa.

“A gente esclarece a população que esses tribunais do crime eles não tem nada de protetor a comunidade local, são na verdade tribunais de hipocrisia. Porque os mesmos traficantes que viciam nossos jovens e fazem com que eles venham cometer pequenos furtos para sustentar o próprio vício são punidos por esses traficantes que os viciaram. Então a gente esclarece a população que nção se iluda, esses traficantes de forma alguma são protetores ou amigos da comunidade e a atividade ilícita deles acaba por aumentar a criminalidade no município“, disse o delegado.