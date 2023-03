Segundo suspeito de matar segurança de panificadora é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), solicita ampla divulgação da imagem de Jackson da Silva Fróes, 26, por envolvimento no latrocínio do segurança Paulo Alves Bezerra, que tinha 63 anos. O crime ocorreu no dia 28 de abril de 2022, em uma panificadora localizada na rua Dorval Porto, conjunto Vila Real, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da unidade especializada, o infrator praticou o delito juntamente com Adailson Gomes da Silva, 32, que foi preso na terça-feira (21) pelos policiais civis da DERFD. Os infratores entraram no estabelecimento comercial, com vestimentas de agentes de coleta de lixo, para roubar o dinheiro do comércio.

“No decorrer das investigações, chegamos à identidade do Jackson como envolvido no crime. Por isso, solicitamos o apoio da população por meio de denúncias, para chegar ao paradeiro desse indivíduo”, enfatizou.

Quem tiver informações acerca da localização de Jackson deve entrar em contato pelo número (92) 99427-5821, disque-denúncia da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.