Suspeito de matar e esquartejar jovem é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

Os delegados Charles Araújo e Bruna Souza, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de Felipe Patrício da Silva, 21, investigado pelo crime de homicídio que teve como vítima Marcos Teixeira Maia, que tinha 27 anos.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Bruna Souza, o crime ocorreu no dia 23 de dezembro de 2020, por volta das 19h42. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado esquartejado, dentro de um carro, na travessa Lapão, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

“Quem tiver informações acerca da localização de Felipe pode entrar em contato com a DEHS pelo número 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Bruna.

* Com informações da assessoria de imprensa