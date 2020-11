Suspeito de matar homem a tiros em posto de combustível é procurado pela polícia em Manaus

Redação AM POST

Os delegados Charles Araújo e Marília Campello, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de Adenildo André da Silva Fontes, investigado pela autoria do homicídio de Francisco Rafael Silva Leitão, que tinha 28 anos. O crime ocorreu no dia 13 de outubro de 2019, em um posto de combustível, na avenida Laguna, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, na ocasião do crime, Adenildo efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu e veio a óbito no local. As investigações que apuram o caso indicam que o delito teria sido motivado por ciúmes, já que a ex-companheira do infrator estaria se relacionando com Francisco na época do homicídio.

“Além desse crime, o infrator também está sendo investigado por integrar uma organização criminosa e participar de outros homicídios cometidos na zona oeste da capital. Quem tiver informações acerca da localização de Adenildo, pode entrar em contato com a DEHS pelo número 3636-2874, o disque-denúncia da Especializada, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a delegada Marília.

* Com informações da Assessoria de imprensa