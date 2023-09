Suspeito de matar idoso após ter seu carro arranhado ‘sem querer’, é procurado pela polícia em Manaus

Alan Jones Moreira Monteiro, que está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), pela morte do idoso Wilmar Borges de Oliveira, que tinha 63 anos.

De acordo com a polícia, a vítima foi agredida fisicamente no dia 26 de agosto deste ano, na rua Polivalente, bairro Japiim, zona sul, após o seu veículo bater levemente no veículo do autor, que por sua vez, estava sob efeito de bebida alcoólica e proferiu xingamentos contra o idoso e desferiu socos e chutes contra ele.

Ainda segundo a delegada, Wilmar ficou alguns dias com morte cerebral e faleceu na quarta-feira (30), devido às agressões sofridas. A equipe de investigação do 3º DIP representou pela prisão preventiva de Alan Jones na terça-feira (29), uma vez que a vítima já estava com morte cerebral.

Denúncias

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro de Alan Jones, deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada.

Redação AM POST