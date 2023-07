A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), divulga a imagem de Rafael Barroso de Oliveira, de idade não identificada, procurado pela participação no roubo de mercadorias de uma loja de roupas e acessórios, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul. O crime ocorreu no dia 8 de junho deste ano, e o material roubado foi avaliado em R$ 500 mil.

De acordo com o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da especializada, Rafael atuou diretamente na ação delituosa juntamente com outros indivíduos, que estão sendo investigados. Do local os indivíduos levaram joias, semijoias, óculos, roupas, tênis, bolsas de marcas, entre outros acessórios, além de aparelhos celulares e o carro da proprietária. Todo o material foi avaliado em R$ 500 mil.

Na segunda-feira (17), foi presa a mandante do crime, a blogueira Chrysline Paola Oliveira Gaia, 31; além de Denick Harley Feitoza Barata, 28; e Oyama Brendon Lopes de Souza, 21. A receptadora do material identificada como Manuela Nayara Afonso Conde, 26, também foi presa em flagrante.

Denúncias

A PC-AM solicita a quem tiver informações da localização de Rafael, que entre em contato pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

