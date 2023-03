Trio suspeito de invadir hospital e matar homem com 18 tiros é procurado pela polícia no Amazonas

Redação AM POST

Três homens, identificados como Claudson Ferreira de Paula, vulgo “Canibal”, de 32 anos, Elbison Pereira da Silva, vulfo “Elbi”, 33 anos e Jefferson Alves da Silva, vulgo “Fesson” de 26 anos, suspeitos de invadir um hospital e matar Wendel da Silva Viana, vulgo “Paraná”, de 24 anos, estão sendo procurados pela polícia no Amazonas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a polícia, a vítima estava internada em decorrência de uma tentativa de homicídio na qual havia sofrido e os três infratores, juntamente com um indivíduo identificado como Jeferson Silva da Silva, 21, conhecido como “Mantinha”, entraram no local e executaram o paciente com 18 disparos de arma de fogo, no dia 7 de fevereiro deste ano.

Quem tiver informações acerca da localização dos três indivíduos, deve entrar em contato pelo número (92) 99174-6014 ou 181.