Adolescente é apreendido com 11 kg de drogas em táxi interceptado pela PRF

Notícias de Rondônia – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu diversas drogas durante uma fiscalização de trânsito na BR-364, no quilômetro 759, em Porto Velho, na última segunda-feira (15). A abordagem ocorreu a um táxi que seguia de Guajará-Mirim em direção à capital. Na checagem inicial, os agentes verificaram a documentação dos ocupantes e identificaram que um dos passageiros era menor de idade.

Submetido a entrevista, o adolescente admitiu que transportava substâncias ilícitas. Diante da confissão, a equipe procedeu à inspeção das bagagens. Dentro dos volumes, os policiais localizaram diferentes tipos de entorpecentes: 6 quilos de maconha, 3 quilos de cocaína, 1 quilo de skunk e 1 quilo de haxixe. Todo o material foi imediatamente apreendido.

Após o flagrante, o menor e as drogas encontradas foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Porto Velho, onde o caso passará por investigação. A PRF destacou que a ação integra as atividades de fiscalização rotineiras na rodovia federal, com foco na prevenção e repressão ao transporte de ilícitos.

O procedimento seguirá os trâmites legais na esfera da Polícia Civil, responsável por aprofundar as apurações sobre a origem das substâncias e as circunstâncias do transporte. Não foram divulgadas outras informações sobre os ocupantes do veículo no momento da abordagem além da condição de menor do passageiro que assumiu o transporte. A ocorrência reforça a importância das ações de controle em pontos estratégicos das rodovias, especialmente em trechos que conectam municípios do interior a Porto Velho, contribuindo para interromper o deslocamento de entorpecentes e resguardar a segurança dos usuários da via.