Bebê de 1 mês é encontrada morta em apartamento e mãe é presa em flagrante

Notícias de Rondônia – Uma tragédia abalou os moradores da zona Leste de Porto Velho nesta sexta-feira (9), quando uma bebê de apenas um mês foi encontrada morta dentro de uma vila de apartamentos. A mãe da criança foi presa em flagrante após a chegada das equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a bebê foi localizada enrolada em um cobertor, posicionada sobre uma cadeira. O corpo apresentava coloração roxa e havia sangramento no ouvido e no nariz. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou que o óbito teria ocorrido cerca de seis horas antes da chegada da equipe.

À polícia, a mãe relatou que dormia com a filha e acredita que possa ter rolado sobre o bebê durante a madrugada. Ao notar que a criança estava sem sinais vitais, ela buscou ajuda de vizinhos e da própria mãe. Como não encontrou a chave da casa, um vizinho precisou arrombar a porta para que ela saísse com a criança e pedisse socorro.

Os policiais que entraram no imóvel relataram condições precárias de higiene, com sujeira acumulada e fezes de animais até na pia do banheiro. A Delegacia de Homicídios, a Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para conduzir os procedimentos de investigação.

Após os levantamentos no local, a mãe foi detida e levada à Central de Flagrantes. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da morte da bebê.