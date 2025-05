Bezerra com duas cabeças nasce morta em propriedade rural de Rondônia; caso raro intriga especialistas

Notícias de Rondônia – Uma ocorrência rara chamou a atenção de moradores da zona rural de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, na última semana. Uma bezerra nasceu com duas cabeças em uma propriedade localizada na linha 74 Sul. O animal, que já estava morto no momento do nascimento, apresentava uma anomalia congênita chamada dicefalia, uma forma rara de má formação fetal.

O parto foi conduzido pelo médico veterinário Lucas Thaler, que identificou o problema ainda durante a palpação na vaca gestante. Em entrevista ao G1, ele apontou a ausência de movimentos do feto e a posição atípica dentro do útero já indicavam uma possível complicação no nascimento. O caso foi classificado como distócia — um tipo de parto anormal, que exige cuidados especiais.

Mesmo diante da anomalia, Lucas optou por realizar o parto de forma natural, evitando uma cesariana. “Apesar da complexidade, havia espaço suficiente para a saída do feto. Foi um procedimento demorado e que exigiu muito esforço da vaca e da equipe que acompanhava o trabalho de parto”, relatou o veterinário.

Felizmente, a vaca sobreviveu ao processo e vem recebendo cuidados pós-parto. Ela está sendo medicada com analgésicos e antibióticos para o controle da dor e prevenção de infecções, e apresenta boa recuperação até o momento.

Diprosopia

O caso gerou curiosidade e foi analisado por especialistas da área, como o professor Elvino Ferreira, pesquisador da Universidade Federal de Rondônia (Unir). De acordo com ele, a má formação registrada na bezerra é uma condição conhecida como diprosopia, ou “duas faces”, que se caracteriza pela duplicação de partes da cabeça.

Segundo o pesquisador, essa condição pode ocorrer de duas formas: a completa, em que há duas cabeças com colunas vertebrais distintas, e a incompleta, quando há apenas a duplicação parcial de estruturas do rosto. No caso de São Miguel do Guaporé, tratava-se de dicefalia bovina, uma variação da anomalia, em que a duplicação é craniofacial, mas com apenas um pescoço e corpo.

A origem de condições como essa ainda é alvo de estudos, mas acredita-se que fatores genéticos sejam os principais responsáveis. Anomalias como a dicefalia são extremamente raras em bovinos e, quando ocorrem, geralmente resultam na morte do feto antes ou logo após o nascimento.

Apesar do impacto visual e da comoção gerada pela imagem do animal com duas cabeças, especialistas reforçam que a ocorrência é um fenômeno natural, ainda que incomum. Casos assim não representam riscos à saúde humana, nem se relacionam com práticas de manejo ou alimentação dos animais na fazenda.

*Com informações do G1