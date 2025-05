Caminhoneiro morre em engavetamento entre carretas em rodovia de Rondônia

Notícias de Rondônia – Um grave acidente envolvendo três carretas resultou na morte do motorista Reinaldo Carvalho Correia, de 42 anos, na manhã desta terça-feira (6), no quilômetro próximo à ponte sobre o rio Candeias, na BR-364, onde há interdição parcial da pista devido a obras. A colisão aconteceu em um ponto com sinalização de “Pare e Siga”, gerando novas discussões sobre a segurança na condução de obras viárias em rodovias movimentadas.

Reinaldo Correia conduzia uma carreta carregada de soja no sentido Ariquemes–Porto Velho. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo colidiu violentamente na traseira de outra carreta que estava parada na fila para liberação do tráfego e essa atingiu a terceira. O impacto foi tão intenso que a cabine de Reinaldo foi completamente destruída. Ele morreu preso às ferragens antes que pudesse receber socorro.

PUBLICIDADE

Os condutores das outras duas carretas envolvidas no acidente não sofreram ferimentos. O local foi isolado pela PRF para o trabalho da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo. A causa exata do acidente ainda será investigada.

Desde o fim de semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) implementou a operação de tráfego alternado devido às obras na ponte sobre o rio Candeias.