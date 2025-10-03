Deputado Jean Mendonça e família são feitos reféns em Rondônia; suspeitos se rendem após negociações

Notícias de Rondônia – Na manhã desta sexta-feira (3), o deputado estadual Jean Mendonça viveu momentos de tensão ao ser feito refém dentro de sua residência em Pimenta Bueno (RO), junto com a esposa e a enteada.

Segundo a Polícia Militar, dois homens armados invadiram a casa nas primeiras horas do dia. Vizinhos perceberam a movimentação estranha e acionaram as autoridades, que rapidamente montaram um cerco no local.

Após cerca de uma hora e meia de negociações, os criminosos se renderam. Um vídeo gravado por moradores mostra o instante em que os assaltantes deixam o imóvel e o deputado, ao lado da esposa, corre em segurança após ser libertado.

De acordo com a assessoria do parlamentar, nenhum membro da família ficou ferido, embora todos tenham relatado “momentos de extrema tensão”. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Pimenta Bueno.

A Polícia Militar informou que ainda investiga as circunstâncias da invasão e a motivação dos criminosos.