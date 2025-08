Fogo toma conta da BR-319 após queimada criminosa

Notícias de Rondônia – Um incêndio de grandes proporções devastou recentemente uma extensa área de vegetação às margens da BR-319, no estado de Rondônia, gerando revolta entre moradores da região rural. De acordo com testemunhos locais, o fogo teria sido provocado por uma queimada mal controlada, supostamente iniciada por um homem que tentava atear fogo em uma casa de palha (“casa de caba”) nas proximidades de um sítio.

O cenário de destruição tomou conta da região e deixou prejuízos significativos. “Meus vizinhos perderam tudo: irrigação, plantas e até o fio da internet. Minha sogra conseguiu salvar a casa dela, mas o restante da plantação queimou. Isso não é descuido, é crueldade”, relatou um morador em um vídeo divulgado nas redes sociais.

As chamas, alimentadas pelo calor intenso da estação, se espalharam rapidamente e tomaram grandes proporções, tornando impossível o controle imediato do fogo por parte da comunidade. A lentidão na resposta das autoridades obrigou os moradores a recorrerem às redes sociais em busca de ajuda emergencial.

Somente em 2025, o Corpo de Bombeiros de Rondônia já combateu mais de 830 focos de incêndio em áreas rurais, número alarmante antes mesmo do pico da temporada de queimadas. Para tentar conter os novos focos, o governo anunciou o envio de mais de 260 brigadistas e aeronaves para reforçar o combate direto às chamas durante o mês de agosto.

Apesar da atuação da Operação Verde Rondônia, que conta com 15 bases fixas e apoio da Força Nacional, o combate ao fogo em propriedades privadas ainda enfrenta sérios obstáculos por falta de recursos e pessoal.

Atualmente, as multas por queimadas ilegais em Porto Velho variam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. No entanto, a prefeitura encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê sanções mais severas, com multas que podem chegar a R$ 10 milhões para quem for responsabilizado por queimadas irregulares.