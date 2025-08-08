A notícia que atravessa o Brasil!

Rondônia

Idoso vestido com camisa do Brasil sofre ataque de militantes durante visita de Lula a Rondônia

Vítima levou chute na região do tórax o que provocou sua queda imediata ao chão.

Por Beatriz Silveira

08/08/2025 às 23:00 - Atualizado em 09/08/2025 às 06:50

Notícias de Rondônia – Um idoso foi vítima de agressão física na manhã desta sexta-feira (8) durante a recepção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desembarcou em Porto Velho, capital de Rondônia, para cumprir agenda oficial.

De acordo com testemunhas, o homem, que vestia uma camisa do Brasil, traje geralmente usado por bolsonaristas, foi atacado por outro indivíduo de forma repentina. O agressor desferiu um chute na região do tórax da vítima, provocando sua queda imediata ao chão. Após o impacto, o idoso permaneceu agonizando e apresentando dificuldades para se levantar.

No momento da agressão, uma viatura da Polícia Militar trafegava próximo ao local e presenciou a situação. Os policiais intervieram rapidamente, prestando os primeiros socorros e acionando o atendimento médico de urgência.

A vítima foi encaminhada a um hospital da cidade, onde recebeu cuidados para tratar ferimentos na cabeça e no tórax. Além das lesões, o idoso teve suas roupas danificadas durante a ocorrência.

Ainda não há informações sobre a motivação do ataque, e a identidade do agressor não foi oficialmente divulgada. O caso deve ser investigado pelas autoridades locais, que irão apurar as circunstâncias do crime e possíveis ligações com o contexto da visita presidencial.

A presença de manifestantes e apoiadores em eventos dessa natureza costuma gerar tensão, e a Polícia Militar reforça a necessidade de manter a ordem e garantir a segurança de todos os participantes, independentemente de posicionamentos políticos.

 

