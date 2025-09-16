A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Rondônia

Homem é preso por tráfico de drogas com drone usado para vigiar praça

Na casa dele, foram achados mais entorpecentes, materiais de preparo e um drone, segundo a polícia.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 15:23

Ver resumo

Notícias de Rondônia –  Denúncias de moradores sobre a venda de drogas em uma praça da Rua Petrolina, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho (RO), resultaram na prisão em flagrante de Ildebrando J. dos S. M., 23 anos, na noite de domingo (14). A ação foi conduzida por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) após relatos anônimos de que um jovem estaria comercializando entorpecentes no local, onde havia várias crianças.

PUBLICIDADE

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito porções de drogas e dinheiro trocado. Em seguida, a equipe seguiu até a residência dele, nas proximidades da praça, onde localizou mais entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo e na comercialização das substâncias. Também foi apreendido um drone que, segundo a polícia, era usado pelo acusado para monitorar a região durante a atividade criminosa.

Leia também: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

PUBLICIDADE

Com as evidências recolhidas, Ildebrando foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As denúncias dos moradores foram determinantes para deflagrar a ação na área, apontada como ponto de venda de entorpecentes e frequentada por famílias e crianças. A atuação do BOPE ocorreu de forma contínua desde a chegada ao endereço, passando pela revista pessoal, deslocamento à casa do investigado e apreensão dos materiais associados ao tráfico, conforme os registros da ocorrência.

A prisão consolida o desmonte do ponto de venda identificado na praça da Rua Petrolina e coloca o suspeito à disposição da Justiça, enquanto a autoridade policial dá sequência às providências legais após o flagrante.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Prefeitura de Borba gasta R$ 4,5 milhões com a manutenção de poços artesianos

Contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

há 17 minutos

Manaus

Menino de 8 anos agredido por oficial de Justiça do TJAM pode ficar surdo em Manaus

A família, que clama por Justiça, realiza exames na criança para saber se ela perdeu ou não a audição.

há 32 minutos

Amazonas

A pedido de Plínio Valério, Senado aprova audiência pública sobre decreto de Lula que privatiza hidrovias da Amazônia

Plínio Valério tem criticado duramente o decreto. Para ele, a entrega das hidrovias amazônicas à iniciativa privada pode abrir espaço para o controle logístico.

há 58 minutos

Brasil

Hugo Motta confirma que urgência da anistia será votada nesta quarta (17/9)

Nos bastidores, integrantes do governo Lula (PT) intensificam articulações para tentar barrar a proposta no plenário.

há 1 hora

Amazonas

TJAM afasta servidor acusado de agredir criança de 8 anos em Manaus

A Corregedoria instaurou um Pedido de Providências para apuração prévia do caso.

há 1 hora