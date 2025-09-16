Homem é preso por tráfico de drogas com drone usado para vigiar praça

Notícias de Rondônia – Denúncias de moradores sobre a venda de drogas em uma praça da Rua Petrolina, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho (RO), resultaram na prisão em flagrante de Ildebrando J. dos S. M., 23 anos, na noite de domingo (14). A ação foi conduzida por uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) após relatos anônimos de que um jovem estaria comercializando entorpecentes no local, onde havia várias crianças.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito porções de drogas e dinheiro trocado. Em seguida, a equipe seguiu até a residência dele, nas proximidades da praça, onde localizou mais entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo e na comercialização das substâncias. Também foi apreendido um drone que, segundo a polícia, era usado pelo acusado para monitorar a região durante a atividade criminosa.

Com as evidências recolhidas, Ildebrando foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. As denúncias dos moradores foram determinantes para deflagrar a ação na área, apontada como ponto de venda de entorpecentes e frequentada por famílias e crianças. A atuação do BOPE ocorreu de forma contínua desde a chegada ao endereço, passando pela revista pessoal, deslocamento à casa do investigado e apreensão dos materiais associados ao tráfico, conforme os registros da ocorrência.

A prisão consolida o desmonte do ponto de venda identificado na praça da Rua Petrolina e coloca o suspeito à disposição da Justiça, enquanto a autoridade policial dá sequência às providências legais após o flagrante.