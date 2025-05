Homem instala armadilha elétrica para evitar furtos e enteado morre eletrocutado

Notícias de Rondônia – Um homem de 32 anos morreu eletrocutado na madrugada deste sábado (3), ao tentar invadir um imóvel na zona norte de Porto Velho (RO). A vítima, que não teve a identidade divulgada, era enteado do proprietário da residência e responsável por instalar uma armadilha elétrica improvisada na tentativa de proteger o local contra furtos. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem tentou acessar o imóvel escalando uma estrutura do terreno. Ao tocar na armadilha, que estava energizada diretamente por uma tomada da residência, ele recebeu uma forte descarga elétrica e caiu desacordado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram que o homem já estava sem vida.

Armadilha letal

A armadilha havia sido instalada pelo próprio dono do imóvel — padrasto da vítima — como uma medida de segurança improvisada. Segundo ele, o local vinha sofrendo constantes tentativas de furto, especialmente de ferramentas e outros materiais de trabalho armazenados na casa. Temendo novos prejuízos, o homem decidiu instalar fios energizados no perímetro da propriedade, sem qualquer tipo de sinalização ou sistema de segurança homologado.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o padrasto à Central de Flagrantes. Ele foi autuado por homicídio culposo, já que não houve intenção de matar, mas sua ação imprudente resultou na morte de uma pessoa. Além disso, a utilização de dispositivos elétricos clandestinos para proteção patrimonial é considerada crime, conforme o Código Penal Brasileiro e a legislação de segurança elétrica.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exames necroscópicos. A polícia ainda não informou se o homem já possuía antecedentes criminais.