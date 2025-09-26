Jovem encontra câmera escondida em banheiro de casa alugada em Rondônia

Notícias de Rondônia – Uma jovem de 21 anos denunciou à Polícia Civil a descoberta de uma câmera escondida dentro da caixa acoplada do vaso sanitário da casa que aluga em Costa Marques (RO). O equipamento estava direcionado para o box do banheiro e, segundo a vítima, pode ter sido colocado pelo antigo morador do imóvel.

A jovem, que mora no local há dois meses com a irmã e os dois filhos, relatou que todos da casa utilizavam o banheiro, inclusive as crianças. Poucos dias antes da descoberta, o ex-inquilino teria entrado em contato dizendo que precisava retornar ao imóvel para retirar câmeras que ainda estariam instaladas, o que levantou suspeitas de que ele pudesse ser o responsável pela instalação.

O caso foi registrado como crime de produção e registro de imagens íntimas sem autorização, previsto no artigo 216-B do Código Penal. A polícia investiga a autoria e adotará as medidas legais necessárias, incluindo a retirada do dispositivo.

As autoridades não divulgaram nomes de suspeitos até o momento.