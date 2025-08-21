Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Notícias de Rondônia – A Justiça negou o pedido de liberdade para o empresário de Rondônia preso em Boa Vista (RR) com 103 quilos de ouro. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 60 milhões e estava escondida dentro do veículo conduzido pelo suspeito, abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no início de agosto.

A defesa argumentou que o empresário é o responsável pelo sustento da família, incluindo a esposa e um bebê de nove meses, e pediu a revogação da prisão preventiva. No entanto, os magistrados entenderam que a gravidade da conduta justifica a manutenção da prisão.

Na decisão, a Justiça destacou que a forma de ocultação do ouro levanta suspeitas sobre a participação em crimes além da usurpação de bens da União. Também foi considerado que a soltura poderia gerar descrédito no Judiciário e incentivar práticas semelhantes.

A prisão preventiva foi decretada como a única medida capaz de garantir a ordem pública e assegurar o andamento das investigações. O juiz responsável também autorizou a quebra do sigilo telefônico do empresário, permitindo acesso aos dados do celular apreendido.

A apreensão é considerada a maior já registrada pela PRF no Brasil em relação ao volume de ouro. O caso segue em investigação para identificar a origem e o destino do material.