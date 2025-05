Motorista morre carbonizado após carreta tombar em rodovia de Rondônia

Notícias de Rondônia – Um acidente trágico tirou a vida do caminhoneiro Odair Tenório, de 42 anos, na RO-370, rodovia conhecida como “rodovia do boi”, no município de Corumbiara (RO). Ele morreu carbonizado após a carreta que dirigia tombar e pegar fogo nessa terça-feira (6).

Segundo o registro policial, Odair perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva no trecho que liga a região do Cone Sul à Zona da Mata, uma das principais rotas de escoamento da produção agropecuária do estado. A carreta estava carregada com soja e seguia com destino a Porto Velho.

PUBLICIDADE

Leia também: Veja o que se sabe sobre o adolescente que teve a cabeça estourada a tiros dentro da própria casa na zona leste de Manaus

Com o impacto da tombagem, o caminhoneiro ficou preso dentro da cabine e não conseguiu sair. O fogo se alastrou rapidamente pelo veículo, impossibilitando qualquer tentativa de resgate. Quando os bombeiros e a Polícia Militar chegaram ao local, encontraram o corpo completamente carbonizado.

O acidente ocorreu nas proximidades de uma fazenda. Testemunhas relataram que o trecho da curva é perigoso, com sinalização deficiente e asfalto desgastado, fatores que podem ter contribuído para a perda de controle da carreta.

PUBLICIDADE

Odair era morador de Rolim de Moura, onde o corpo será entregue à família para os procedimentos fúnebres. Ele era conhecido entre colegas de profissão pela experiência na estrada, o que torna a tragédia ainda mais impactante para a comunidade de caminhoneiros da região.