Mulher de 40 anos é sequestrada e morta a tiros em Porto Velho

Notícias de Rondônia – Jeannie L. R., de 40 anos, foi identificada como a vítima de um homicídio ocorrido na noite de terça-feira (16), em Porto Velho (RO). O crime aconteceu em uma área de mata do bairro Aeroclube, na zona Sul da cidade.

PUBLICIDADE

De acordo com as primeiras informações, a mulher teria sido sequestrada e levada ao local por três criminosos. O grupo utilizou um automóvel modelo Siena, de cor branca, para transportar a vítima até o ponto onde o crime foi consumado.

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

PUBLICIDADE

No endereço indicado, Jeannie foi executada com quatro disparos de arma de fogo. Após o homicídio, os suspeitos fugiram no mesmo veículo usado no sequestro.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (Homicídios) conduz as investigações e trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime. As circunstâncias narradas são preliminares e integram o material que será analisado pela Polícia Civil no curso do inquérito.