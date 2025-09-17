A notícia que atravessa o Brasil!

Rondônia

Mulher de 40 anos é sequestrada e morta a tiros em Porto Velho

Homicídios investiga e busca os suspeitos.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 17:54

Notícias de Rondônia –  Jeannie L. R., de 40 anos, foi identificada como a vítima de um homicídio ocorrido na noite de terça-feira (16), em Porto Velho (RO). O crime aconteceu em uma área de mata do bairro Aeroclube, na zona Sul da cidade.

De acordo com as primeiras informações, a mulher teria sido sequestrada e levada ao local por três criminosos. O grupo utilizou um automóvel modelo Siena, de cor branca, para transportar a vítima até o ponto onde o crime foi consumado.

No endereço indicado, Jeannie foi executada com quatro disparos de arma de fogo. Após o homicídio, os suspeitos fugiram no mesmo veículo usado no sequestro.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (Homicídios) conduz as investigações e trabalha para identificar e localizar os envolvidos no crime. As circunstâncias narradas são preliminares e integram o material que será analisado pela Polícia Civil no curso do inquérito.

