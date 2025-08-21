A notícia que atravessa o Brasil!

Rondônia

Onça-pintada é encontrada morta após atropelamento na BR-435

Animal foi encontrado entre Vilhena e Colorado do Oeste, no Cone Sul.

Por Fernanda Pereira

21/08/2025 às 09:45

Foto: Reprodução

Notícias de Rondônia – Uma onça-pintada foi encontrada morta às margens da BR-435, entre Vilhena e Colorado do Oeste, nesta terça-feira (19). O caso chegou ao conhecimento do 3º Pelotão de Polícia Ambiental da PMRO após a circulação de uma foto em grupos de mensagens mostrando o animal atropelado.

Sem informações sobre o autor da imagem ou da denúncia, os policiais seguiram até o ponto indicado, localizado em uma serra da região, a cerca de 45 quilômetros de Vilhena. No local, a equipe confirmou a morte do felino, que apresentava sinais compatíveis com atropelamento.

Leia mais: Justiça nega liberdade a empresário preso com barras de ouro em Rondônia

Os policiais ambientais realizaram registros fotográficos da ocorrência e transportaram o corpo da onça até o quartel do Batalhão de Polícia Ambiental em Vilhena. Segundo a corporação, a ocorrência continua em andamento e todos os procedimentos legais estão sendo cumpridos.

