PM prende suspeito de matar a esposa a facadas na zona Leste de Porto Velho

Notícias de Rondônia – A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), Wellison A. C. B., acusado de matar a esposa, Leiliane Alves Silva, de 37 anos, a golpes de faca no bairro Parque Amazônia, zona Leste de Porto Velho (RO).

O crime ocorreu no último dia 5. Conforme as informações, o suspeito — que já possuía passagem por homicídio — chegou à residência da vítima em uma motocicleta Honda Bis. Em meio a uma discussão, ele desferiu várias facadas contra Leiliane, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As agressões foram presenciadas pelo filho da mulher, uma criança de 9 anos.

Após o ataque, Wellison fugiu correndo e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Na manhã desta quarta (17), a polícia cumpriu o mandado de prisão e localizou o homem no bairro Novo, também em Porto Velho. Em seguida, ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), que apura as circunstâncias do crime e trabalha na coleta de elementos que esclareçam a dinâmica dos fatos. A detenção do suspeito encerra o período de buscas iniciado após o homicídio e direciona a apuração para a fase de inquérito, com base nas informações reunidas pela Polícia Militar e pelos investigadores da Polícia Civil.