A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Rondônia

PM prende suspeito de matar a esposa a facadas na zona Leste de Porto Velho

Crime ocorreu no dia 5 e foi presenciado pelo filho da vítima.

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 16:07

Ver resumo

Notícias de Rondônia –  A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (17), Wellison A. C. B., acusado de matar a esposa, Leiliane Alves Silva, de 37 anos, a golpes de faca no bairro Parque Amazônia, zona Leste de Porto Velho (RO).

PUBLICIDADE

O crime ocorreu no último dia 5. Conforme as informações, o suspeito — que já possuía passagem por homicídio — chegou à residência da vítima em uma motocicleta Honda Bis. Em meio a uma discussão, ele desferiu várias facadas contra Leiliane, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As agressões foram presenciadas pelo filho da mulher, uma criança de 9 anos.

Após o ataque, Wellison fugiu correndo e passou a ser procurado pelas forças de segurança. Na manhã desta quarta (17), a polícia cumpriu o mandado de prisão e localizou o homem no bairro Novo, também em Porto Velho. Em seguida, ele foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.

PUBLICIDADE

Leia também: Maioria da bancada do Amazonas vota favorável à “PEC da Blindagem”

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), que apura as circunstâncias do crime e trabalha na coleta de elementos que esclareçam a dinâmica dos fatos. A detenção do suspeito encerra o período de buscas iniciado após o homicídio e direciona a apuração para a fase de inquérito, com base nas informações reunidas pela Polícia Militar e pelos investigadores da Polícia Civil.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Pará

Mariah Carey para na Avenida Nazaré e distribui autógrafos antes de show em Belém

Cantora acenou e deu autógrafos a quem a esperava na Avenida Nazaré.

há 8 minutos

Brasil

CCJ aprova relatório de Eduardo Braga sobre 2ª fase da Reforma Tributária; projeto segue para plenário do Senado

Sob regime de urgência, a proposta segue para apreciação no plenário e, depois, deve retornar à Câmara dos Deputados.

há 25 minutos

Rondônia

Adolescente é apreendido com 11 kg de drogas em táxi interceptado pela PRF

Ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

há 34 minutos

Amazonas

Prefeita de Rio Preto da Eva é alvo do TCE-AM por supostas irregularidades em licitação para eventos

A representação levanta questionamentos sobre a legalidade e a transparência da licitação.

há 46 minutos

Famosos

Virgínia viaja para Madrid e deixa escapar evidências de que estaria na casa do jogador Vini Jr

Um detalhe curioso que teria despertado ainda mais suspeitas.

há 55 minutos