Porto Velho se prepara para o maior concurso público de sua história

Notícias de Rondônia – A Prefeitura de Porto Velho deu início ao planejamento para a realização de um novo concurso público, que promete ser o maior já promovido na capital de Rondônia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pelo prefeito Léo Moraes, que destacou a iniciativa como o cumprimento de uma das principais promessas de sua campanha.

O concurso abrangerá diversas áreas da administração municipal e oferecerá salários atrativos, podendo chegar a até R$ 22 mil, dependendo da função. A previsão é de que o primeiro edital seja lançado ainda em 2025. Entre os setores que deverão ser contemplados estão Educação, Saúde, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Ipam), Controladoria Geral do Município, Procuradoria Geral do Município e a recém-criada Guarda Municipal.

A criação da Guarda Municipal já foi aprovada pela Câmara de Vereadores e terá como missão reforçar a segurança pública e contribuir para a organização do trânsito na cidade. A expectativa da gestão é fortalecer os serviços essenciais prestados à população, por meio da valorização dos servidores e da ampliação do quadro de profissionais.

Para garantir a transparência e a organização do processo seletivo, foi criada uma comissão específica que será responsável pela definição dos critérios para contratação da banca examinadora que irá aplicar as provas. A publicação dos editais será feita de forma gradual, conforme as empresas organizadoras forem selecionadas.

“O nosso compromisso é com a valorização do servidor e com a eficiência do serviço público. Estamos empenhados em garantir a realização de um concurso transparente, justo e de grande impacto para a cidade”, afirmou o prefeito.

Com isso, Porto Velho dá um passo importante rumo à reestruturação da sua máquina pública, gerando oportunidades e melhorando a qualidade do atendimento à população.