Rondônia

Professores em greve tentam ocupar prédio da Seduc em Porto Velho

Manifestação foi contida por seguranças no prédio da Seduc.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 19:01

Notícias de Rondônia – Na manhã desta terça-feira (19), professores em greve realizaram um protesto no Centro Político-Administrativo (CPA), em Porto Velho, que abriga secretarias estaduais e o gabinete do governador. O ato foi marcado por tensão após a tentativa de ocupação do prédio da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), que acabou contida por seguranças.

Imagens registradas por participantes mostram o momento em que os manifestantes entoavam frases como “a Seduc é nossa”, em meio a um empurra-empurra na entrada do edifício. Por alguns minutos, a circulação de funcionários foi interrompida. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo local e resultou em reforço policial.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (Sintero), os professores pretendiam chegar até os andares da Seduc para entregar pessoalmente suas reivindicações. A entidade afirmou que o ato era pacífico e criticou a barreira de segurança. “Respeitamos o trabalho dos policiais, mas não havia necessidade daquele volume. Os professores não são bandidos”, destacou a assessoria do sindicato.

A categoria está em greve desde o início de agosto e reivindica melhorias como reajuste no auxílio-alimentação, ampliação do auxílio-transporte, aumento da gratificação por titulação, realização de concurso público unificado e equiparação salarial entre técnicos de diferentes níveis.

Em resposta, o governo de Rondônia informou que representantes dos professores foram recebidos em reunião nesta mesma terça-feira. Em nota, a Seduc disse manter diálogo com a categoria e ressaltou que busca soluções “dentro das possibilidades orçamentárias do Estado”.

O Sintero deve avaliar em assembleia os próximos passos da mobilização, que já dura mais de duas semanas e tem afetado escolas em várias cidades do estado.

 

