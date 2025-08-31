A notícia que atravessa o Brasil!

Rondônia

TCU mantém Licença Prévia da BR-319 e rejeita pedido de anulação

Mesmo com a decisão do TCU pela manutenção da Licença Prévia, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho segue com obras paralisadas por ordens judiciais.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 08:32

Notícias de Rondônia –  O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, na última quarta-feira (27), manter válida a Licença Prévia (LP) da BR-319, rejeitando o pedido de anulação apresentado. A licença havia sido concedida em 2022 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e corresponde ao trecho central da rodovia que conecta Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

O processo, registrado sob o número TC 026.533/2024-3, foi relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues, que destacou a importância estratégica da via para a integração da Amazônia. Ele alertou que a anulação poderia trazer sérios prejuízos para a mobilidade e para as comunidades que dependem da rodovia.

“Um resultado que inviabilizasse a continuidade das obras poderia comprometer o acesso à região Amazônica. Isso poderia gerar caos e danos para as populações abrangidas. Trata-se de um modal já existente, que precisa ser aprimorado e não eliminado”, afirmou o relator.

O ministro Bruno Dantas também reforçou o posicionamento contrário à anulação da licença. Para ele, uma decisão nesse sentido seria inédita e poderia abrir um precedente perigoso. “Fiquei perplexo com a possibilidade de que este tribunal anulasse uma licença ambiental. Nunca vi isso. Felizmente, o relator trouxe equilíbrio ao julgamento”, declarou.

Apesar da decisão do TCU, as obras de repavimentação da BR-319 continuam suspensas devido a determinações judiciais em outras instâncias. Dessa forma, o futuro da rodovia permanece incerto, mesmo diante da sinalização favorável do tribunal de contas à manutenção do licenciamento.



