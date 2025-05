Técnica de enfermagem e paciente morrem em colisão com ônibus em Rondônia

Notícias de Rondônia – Um trágico acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (2) na BR-364, entre os municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste, em Rondônia, resultou na morte de duas mulheres e deixou outras pessoas feridas. A colisão envolveu uma ambulância da Prefeitura de Jaru e um ônibus da cidade de Buritis.

As vítimas fatais foram identificadas como Cristina Lopes, técnica em enfermagem de 38 anos, e a paciente que estava sendo transportada de volta para Jaru, após receber alta de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ambas morreram ainda no local, antes da chegada do socorro.

Segundo informações preliminares, a ambulância seguia em direção a Jaru no momento do impacto com o ônibus. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades rodoviárias, que não descartam falha humana ou condições da via como possíveis fatores.

O motorista da ambulância, de 42 anos, sofreu múltiplas fraturas e foi socorrido com urgência. Inicialmente encaminhado ao hospital de Itapuã do Oeste, ele precisou ser transferido de helicóptero para Porto Velho, devido à gravidade dos ferimentos.

A Prefeitura de Jaru divulgou nota lamentando profundamente o acidente e prestando solidariedade às famílias das vítimas. A administração municipal informou ainda que está oferecendo suporte psicológico e logístico às famílias, além de ressaltar o compromisso e dedicação da profissional de saúde que perdeu a vida em serviço.

Este é o segundo acidente com ambulância registrado na BR-364 em menos de 15 dias. No último dia 18 de abril, uma colisão entre uma ambulância da Prefeitura de Vilhena e uma carreta resultou na morte de quatro pessoas.