Vítima corre ferida após ser esfaqueada e é socorrida por PMs

Notícias de Rondônia – Um jovem identificado como Joel, de 23 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas, na manhã desta quarta-feira (16), na Rua Santarém, bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho (RO). O suspeito do ataque, Roberto, também de 23 anos, foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina na região.

Suspeito tentou se livrar da arma do crime

PUBLICIDADE

De acordo com informações da PM, os agentes avistaram Roberto correndo com um objeto nas mãos. Ao notar a presença da viatura, ele arremessou o item em um campo de futebol. A atitude levantou suspeitas e, ao ser abordado, Joel apareceu ferido e sangrando, caindo próximo aos policiais. A vítima apresentava duas perfurações de faca — uma no tórax e outra nas costas.

Vítima foi socorrida e está internada

Diante da gravidade dos ferimentos, os policiais socorreram Joel até o Hospital João Paulo II, onde ele segue internado. Ainda não há atualização oficial sobre seu estado de saúde.

PUBLICIDADE

Leia também: Prefeito de Beruri, Emerson Melo antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

Confissão e motivação

PUBLICIDADE

Após ser detido, Roberto confessou o crime, alegando que teria sido ameaçado de morte pela vítima anteriormente. A faca usada na tentativa de homicídio foi localizada no campo e apreendida.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Porto Velho. A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) investigará o caso para apurar os detalhes e a real motivação do crime.