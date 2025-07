Assessor parlamentar é preso pela PF com R$ 700 mil em espécie em Boa Vista após ataque hacker milionário

Notícias de Roraima – A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público de São Paulo realizaram, na última terça-feira (22), a apreensão de R$ 700 mil em espécie em Boa Vista, capital de Roraima. A quantia, segundo as investigações, estaria ligada a um ataque hacker que desviou milhões de reais de instituições financeiras no fim de junho.

O dinheiro foi encontrado com Jackson Renei Aquino de Souza, assessor parlamentar do deputado estadual Neto Loureiro (PMB-RR). Ele foi abordado por agentes da PF logo após sair de uma agência bancária na cidade, carregando o valor em dinheiro vivo. De acordo com os policiais, Jackson havia recebido a quantia por transferência bancária e efetuado o saque integral sem conseguir explicar a origem ou a finalidade dos recursos.

Diante da inconsistência nas justificativas e do flagrante, Jackson foi preso por suspeita de lavagem de dinheiro. No dia seguinte, quarta-feira (23), a Justiça converteu a prisão em caráter preventivo, ou seja, sem prazo determinado.

As autoridades chegaram até o assessor por meio de um cruzamento de dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que identificaram movimentações financeiras atípicas relacionadas ao esquema de desvio de valores.

A investigação apura se Jackson teria atuado como um “laranja” para ocultar os valores oriundos do crime cibernético, utilizando sua conta bancária para sacar os recursos em espécie e dificultar o rastreamento da verba.

A reportagem procurou o deputado Neto Loureiro e a Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) para comentar o envolvimento do assessor no caso, mas até o fechamento desta matéria, não houve manifestação oficial.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal, que trabalha para identificar os demais envolvidos na estrutura criminosa e rastrear os valores desviados no ataque hacker.