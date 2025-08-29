Avião suspeito de apoiar garimpo cai após tentativa de pouso forçado

Notícias de Roraima – Um avião de pequeno porte, suspeito de dar apoio à logística do garimpo ilegal, caiu na manhã dessa quinta-feira (28) na zona rural do município de Alto Alegre, ao norte de Roraima. A queda ocorreu após o piloto tentar realizar um pouso forçado e colidir com um caminhão em uma fazenda da região. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 9h, quando a aeronave atingiu um caminhão munck — veículo com guindaste acoplado. Uma testemunha relatou que, após a colisão, o piloto ainda tentou manter o voo fazendo uma curva acentuada, mas acabou caindo em uma área de mata próxima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e localizou o avião no local da queda. De acordo com os agentes, o prefixo da aeronave estava adulterado com um adesivo e havia apenas o assento do piloto, indício de uso para transporte de insumos, equipamentos e minérios destinados ao garimpo ilegal em Terras Indígenas.

Com o impacto, o avião sofreu sérias avarias: perdeu uma roda, parte da fuselagem se desprendeu e a cauda foi danificada. A aeronave é um Cessna 182P, fabricado em 1974, que, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com situação de aeronavegabilidade regular.

Ainda não há informações se o piloto foi localizado.

O caso será investigado por órgãos de fiscalização e controle, incluindo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Federal e o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII).