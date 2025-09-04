A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Roraima

Buracos em Boa Vista causam queda de motociclista e revolta da família

Motociclista caiu em um buraco na avenida Ataíde Teive e rompeu ligamentos.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 22:12

Ver resumo

Notícias de Roraima –  Um acidente causado pela falta de manutenção das vias em Boa Vista (RR) deixou uma mulher gravemente ferida na avenida Ataíde Teive, um dos trechos mais movimentados da capital. A vítima caiu de moto após passar por um buraco e sofreu a ruptura de ligamentos no joelho.

PUBLICIDADE

De acordo com informações médicas, a paciente deverá realizar exames de ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão. Existe ainda a possibilidade de que ela precise passar por procedimento cirúrgico para recuperação total.

Leia também: Plínio Valério denuncia medida do Governo Lula para privatizar rios da Amazônia: “vamos ter que pagar pedágio”

PUBLICIDADE

Família denuncia descaso com a infraestrutura

O caso gerou forte revolta entre familiares, que criticaram as condições precárias das ruas de Boa Vista. Uma parente da vítima fez um apelo emocionado:
“É uma vida que poderia ter sido perdida. A cidade está cheia de buracos, está levando pessoas para os hospitais e desestruturando famílias. Não é apenas um buraco, são problemas que impactam toda a sociedade”, afirmou.

A família destacou que já teve que arcar com gastos extras para garantir os primeiros atendimentos, como a compra de um tensor ortopédico e muletas. Além disso, parentes precisaram se organizar para auxiliar a vítima no deslocamento e na aquisição de medicamentos.

Apelo à Prefeitura de Boa Vista

Diante da situação, os familiares cobram providências urgentes da Prefeitura de Boa Vista. Eles pedem que a gestão municipal intensifique ações de recuperação da malha viária para evitar que novos acidentes ocorram.
“Pelo amor de Deus, a prefeitura precisa resolver isso. Não é só nesse ponto, mas a cidade inteira está cheia de buracos”, desabafou o familiar.

O caso reacende a discussão sobre os riscos à população causados pela falta de infraestrutura adequada e manutenção das vias públicas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Famosos

Virginia Fonseca intensifica treinos e exibe físico definido para o Carnaval 2026

Com estreia marcada como rainha de bateria da Grande Rio em 2026, Virginia mostra evolução física e divide opiniões nas redes sociais.

há 43 minutos

Desaparecidos

Jovem e adolescente desaparecem em bairros da zona leste de Manaus

Polícia pede colaboração da população.

há 48 minutos

Manaus

Vice-governador Tadeu de Souza critica ausência de políticas públicas específicas para a Amazônia

Vice-governador do Amazonas cobra políticas de longo prazo e maior presença do governo federal na região.

há 2 horas

Mundo

Morre o estilista italiano Giorgio Armani, aos 91 anos

O funeral, a pedido do estilista, será privado para amigos próximos e familiares.

há 2 horas

Polícia

Mulher com bebê no colo é presa portando 4,3 kg de cocaína escondidos junto ao corpo em Tabatinga

Passageira tentava embarcar para Manaus com 4,3 kg de pasta base escondidos no corpo.

há 3 horas