Buracos em Boa Vista causam queda de motociclista e revolta da família

Notícias de Roraima – Um acidente causado pela falta de manutenção das vias em Boa Vista (RR) deixou uma mulher gravemente ferida na avenida Ataíde Teive, um dos trechos mais movimentados da capital. A vítima caiu de moto após passar por um buraco e sofreu a ruptura de ligamentos no joelho.

De acordo com informações médicas, a paciente deverá realizar exames de ressonância magnética para avaliar a gravidade da lesão. Existe ainda a possibilidade de que ela precise passar por procedimento cirúrgico para recuperação total.

Família denuncia descaso com a infraestrutura

O caso gerou forte revolta entre familiares, que criticaram as condições precárias das ruas de Boa Vista. Uma parente da vítima fez um apelo emocionado:

“É uma vida que poderia ter sido perdida. A cidade está cheia de buracos, está levando pessoas para os hospitais e desestruturando famílias. Não é apenas um buraco, são problemas que impactam toda a sociedade”, afirmou.

A família destacou que já teve que arcar com gastos extras para garantir os primeiros atendimentos, como a compra de um tensor ortopédico e muletas. Além disso, parentes precisaram se organizar para auxiliar a vítima no deslocamento e na aquisição de medicamentos.

Apelo à Prefeitura de Boa Vista

Diante da situação, os familiares cobram providências urgentes da Prefeitura de Boa Vista. Eles pedem que a gestão municipal intensifique ações de recuperação da malha viária para evitar que novos acidentes ocorram.

“Pelo amor de Deus, a prefeitura precisa resolver isso. Não é só nesse ponto, mas a cidade inteira está cheia de buracos”, desabafou o familiar.

O caso reacende a discussão sobre os riscos à população causados pela falta de infraestrutura adequada e manutenção das vias públicas.