Caminhonete cai em rompimento de vicinal e deixa comunidade ilhada

Notícias de Roraima – As fortes chuvas registradas nos últimos dias causaram o rompimento de um trecho da vicinal 17, no município de São Luiz do Anauá, deixando moradores isolados desde segunda-feira (11). O incidente ocorreu no momento em que uma caminhonete passava pelo local, mas felizmente ninguém se feriu.

De acordo com relatos de moradores, a via apresenta fragilidade recorrente, sendo esta a terceira vez somente neste ano que o trecho cede. Os residentes alertam que o local representa alto risco para quem precisa trafegar e recomendam reduzir a velocidade ao passar pela área.

A situação permanece sem solução, com a estrada intrafegável, dificultando o acesso de veículos e o deslocamento para atividades essenciais, como compras, trabalho e atendimento médico.

O Grupo Norte de Comunicações entrou em contato com a Prefeitura de São Luiz do Anauá solicitando esclarecimentos sobre a situação, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria. O espaço permanece aberto para manifestação das autoridades municipais sobre medidas de reparo e prevenção de novos rompimentos.