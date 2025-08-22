Dois homens são presos por furto de joias avaliadas em até R$ 300 mil

Notícias de Roraima – A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no furto a uma joalheria localizada no Centro de Boa Vista. A operação ocorreu entre a tarde de quarta-feira (20) e a manhã de quinta-feira (21), e incluiu ainda o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em residências no bairro Caimbé.

Segundo informações do delegado Vinícius Souza, titular do 1º Distrito Policial (DP), o crime aconteceu na madrugada do último 6 de agosto. Os criminosos invadiram o estabelecimento após cortarem a grade de ferro que protegia a fachada e quebrarem o vidro da entrada principal. Da loja, foram levadas diversas peças valiosas, incluindo correntes de ouro branco, joias com brilhantes e artigos em prata, avaliados entre R$ 250 mil e R$ 300 mil.

As câmeras de segurança instaladas no local registraram toda a ação criminosa, auxiliando nas investigações. O delegado explicou que os dois presos possuem extenso histórico de crimes patrimoniais, como furtos e roubos em Boa Vista. Esse fator foi determinante para o nome da operação, já que o grupo é apontado como responsável por outras ações semelhantes na capital.

Apesar das prisões, as investigações continuam. De acordo com Souza, o próximo passo será o cruzamento de informações e provas para identificar todos os integrantes da quadrilha e responsabilizá-los individualmente.

“As diligências seguem com o objetivo de esclarecer completamente o caso e coibir crimes patrimoniais que causam prejuízos a comerciantes e à população em geral”, destacou o delegado.