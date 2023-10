Empresa DR7, do deputado Duda Ramos, é cobrada por serviço de calçadas após receber milhões da prefeitura de Boa Vista

A jornalista Daniella Assunção, se manifestou nas redes sociais cobrando a empresa DR7 Construções e Serviços, associada ao deputado federal Duda Brito Ramos, que venceu licitação milionária na prefeitura de Boa Vista (RR) no ano passado para realizar serviços de pavimentação, calçamento e meio-fio.

De acordo com publicação do Diário Oficial da prefeitura de Boa Vista, do dia 15 de março de 2022, a empresa DR7 venceu licitação e ganhou contrato no valor de R$ 11.570.014,04 (onze milhões, quinhentos e setenta mil, quatorze reais e quatro centavos).

“Esta Comissão declara VENCEDORA do certame a empresa DR7 serviços de obra e alvenaria LTDA (CNPJ: 01.335.516/0001-50), por ter apresentado menor preço no valor de R$ 11.570.014,04 (Onze milhões, quinhentos e setenta mil, quatorze reais e quatro centavos), considerando a classificação da proposta, tipo menor preço empreitada por preço unitário. A decisão encontra-se acostada aos autos, à disposição dos interessados para que, querendo, possam alegar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o que for de interesse“, diz o documento.

Porém, quase dois anos depois Daniella Assunção foi aos locais das obras estabelecidas e questionou porque algumas não são feitas e outras nem finalizadas. Ela também cobra o Ministério Público de Roraima (MP-RR) e o Conselho Regional Engenharia e Agronomia de Roraima (CREA-RR) para fiscalizar a situação.

“Olha aqui essas são as calçadas da DR7, que o Ministério Público não investiga, tudo destruído já. Não adianta dizer que é carro que passou por cima por isso aqui isso aqui não é obra de carro, é obra de calçada mal feita. O CREA e o MP nunca investigam a prefeitura porque eles se borram de medo do Romero Jucá. […] Gente essas caldas não tem dois anos olha como elas já estão”, disse.

Ela apontou que foi colocada faixa de pedestre e placa Pare em locais que não precisam e os que necessitam não colocaram.

“Calçadas na Ataíde Teive também sem acessibilidade, e pasmem, pela metade. Gente é surreal, na rua principal eles não fizeram a calçada e o MP não faz nada. Cadê o dinheiro das calçadas?”, questionou.

De acordo com o site da Receita Federal, a construtora, está sediada em Manaus, possui capital social de R$ 5,2 milhões e é administrada pelas empresárias Andressa Leão Ramos e Maria de Fátima Carvalho, mas já contou com participação de Duda Ramos na sociedade.

A reportagem do Portal AM POST tentou contato com a empresa por meio de ligação telefônica, em número de final 6126, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. Fica aberto espaço para resposta.

Redação AM POST*