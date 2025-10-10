Foragido condenado por tráfico é preso em mercado

Notícias de Roraima – Um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais J.J.S.S., foi capturado na quinta-feira (9) em um mercado do bairro Nova Cidade. A prisão foi realizada pelo Tático Setorial do 2º Batalhão, após informações repassadas por um cidadão durante patrulhamento na região.

PUBLICIDADE

Segundo as equipes, um homem abordou os policiais e apontou o local onde o suspeito estaria. Os militares foram até o endereço indicado e, ao consultarem o sistema integrado, confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra J.J.S.S. Em seguida, ele foi detido no local e encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Leia também: Chico Preto aciona TCE-AM e cobra provas da fala de Omar Aziz que diz ter deixado R$ 2 bilhões para construção da Cidade Universitária

PUBLICIDADE

O foragido estava condenado pela Vara de Entorpecentes e Organização Criminosa a 9 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu sem incidentes, e os policiais destacaram que a indicação do paradeiro por parte da população foi determinante para o desfecho da ação.

A ocorrência reforça a colaboração entre comunidade e forças de segurança, evidenciando que denúncias e informações precisas podem acelerar a captura de condenados procurados pela Justiça. Após a apresentação na unidade policial, o preso deve ficar à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.